BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102603 -0,19 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102603 -0,19 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076835 -0,19 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040979 -0,19 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117237 -0,19 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034349 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018068 -0,15 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015592 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038638 -2,39 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089539 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025756 -0,69 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021122 -0,65 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081585 -0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,148230 -2,29 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,103551 -2,25 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,082605 -2,24 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027828 -2,17 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019024 -0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029040 -0,44 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020167 -0,42 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027224 -0,17 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,025803 -0,17 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,032595 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,013120 -0,38 NN Hay. Em. Altın EYF 0,025832 -0,38 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,038958 -0,38 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041525 -0,37 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,041064 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA