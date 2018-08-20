Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,023231 -1,97
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,023231
|-1,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,043563
|-1,55
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,021696
|-1,48
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,048130
|-1,44
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,029000
|-1,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,009903
|-2,46
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,010156
|-2,24
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,011158
|-2,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,010400
|-2,05
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,010518
|-2,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019024
|-1,04
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013093
|-0,84
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014263
|-0,23
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,019414
|-0,16