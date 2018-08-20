Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,023231 -1,97
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,023231 -1,97
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,043563 -1,55
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,021696 -1,48
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,048130 -1,44
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029000 -1,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,009903 -2,46
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010156 -2,24
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,011158 -2,11
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010400 -2,05
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,010518 -2,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019024 -1,04
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013093 -0,84
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014263 -0,23
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019414 -0,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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