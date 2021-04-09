Bergüzar Korel'den işletmeci kadınlara ücretsiz reklam
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Bergüzar Korel'den işletmeci kadınlara ücretsiz reklam

Hürriyet - Haberler | Magazin
Bergüzar Korel'den işletmeci kadınlara ücretsiz reklam

3 bine yakın hesap arasından gıda, kıyafet, aksesuar, oyuncak gibi ürünler üreten 10 küçük işletme sahibi kadın belirlendi.

3 bine yakın hesap arasından gıda, kıyafet, aksesuar, oyuncak gibi ürünler üreten 10 küçük işletme sahibi kadın belirlendi. Seçimlerde işletmelerin reklam faaliyetine ihtiyaç duyacak kadar küçük olması, ürettikleri ürünlerin kalitesi, sosyal bir fayda amacı gütmesi gibi kriterler belirleyici oldu.

Korel, ürünleri denedi ve ürünlerin tanıtımı için kamera karşısına geçti. Oyuncu, projeyle ilgili şunları söyledi: "Kadınlardan güç ve ilham alıyorum, bir kadın olarak sizinle gurur duyuyorum. El emeği göz nuru birçok işler yapıyorlar. En çok zorlandıkları şeylerden birinin etkili reklam yapmak olduğunu fark ettim. Bu zor dönemde canla başla üreten, çalışan kadınları gördükçe çok mutlu oluyorum. Bu küçük işletmelerden alışveriş yapalım." Projenin destekçisi olan VISA Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen ise "İstiyoruz ki küçük işletmelerin sesi hiç kesilmesin, hayatımızdaki yerleri eksilmesin" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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