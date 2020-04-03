Benzine zam Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 20 kuruş zam yapıldı.

Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 20 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) duyurusuna göre benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 20 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre satış fiyatı ortalama 5,12 liraya, Ankara'da 5,26 liraya ve İzmir'de 5,29 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

Kaynak: İHA