Benzin ve motorine zam mı geldi, ne kadar? - SON DAKİKA

Benzin ve motorine zam mı geldi, ne kadar? - SON DAKİKA
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Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre şekillenirken güncel fiyatlar kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları bugün ne kadar oldu? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte, 27 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda akaryakıt fiyatları da yeniden şekilleniyor. Bu durum, vatandaşların benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını yakından takip etmesine neden oldu. Peki, 27 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte güncel pompa fiyatları ve akaryakıt piyasasındaki son gelişmelere dair ayrıntılar…

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELECEK, NE KADAR?

Petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Dün yapılan indirimlerin ardından, motorin kullanıcılarını bu kez ters yönde bir gelişme bekliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren motorin grubuna 1,14 TL'lik zam uygulanması öngörülüyor.

Zam kararı, uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan kısa süreli yükselişin iç piyasaya yansıması olarak değerlendiriliyor. Artışın, gece saatlerinden itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Öte yandan, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik planlanmadığı bildirildi. Benzin kullanıcıları için şimdilik bir fiyat hareketi öngörülmüyor. Yetkililer, akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde de küresel piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebileceğine dikkat çekiyor.

Benzin ve motorine zam mı geldi, ne kadar? - SON DAKİKABenzin ve motorine zam mı geldi

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Güncel Akaryakıt Fiyatları (27 Haziran 2025)

BENZİN:

İstanbul : 48.88 TL

Ankara : 49.55 TL

İzmir : 49.88 TL

MOTORİN:

İstanbul: 49.06 TL

Ankara: 49.89 TL

İzmir: 50.24 TL

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