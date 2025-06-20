Benzin ve motorine zam mı geldi, ne kadar? SON DAKİKA Brent Petrol fiyatı İstanbul, İzmir, Ankara!

Benzin ve motorine zam mı geldi, ne kadar? SON DAKİKA Brent Petrol fiyatı İstanbul, İzmir, Ankara!
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Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre şekillenirken güncel fiyatlar kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları bugün ne kadar oldu? Benzin ve motorine zam mı geldi, ne kadar? İşte, 20 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda akaryakıt fiyatları da yeniden şekilleniyor. Bu durum, vatandaşların benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını yakından takip etmesine neden oldu. Peki, 20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzine ya da motorine zam yapıldı mı, yapılan zamların oranı ne kadar oldu? İşte güncel pompa fiyatları ve akaryakıt piyasasındaki son gelişmelere dair ayrıntılar…

BENZİN VE MOTORİNE NE ZAMAN ZAM GELECEK, NE KADAR?

Orta Doğu'da devam eden İsrail–İran gerilimi, enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Bu çatışma ortamı, Brent petrol fiyatlarının 79 dolar seviyesine yaklaşmasına neden olurken, akaryakıt ürünlerinde de fiyat artışlarını beraberinde getiriyor.

Alınan bilgilere göre, 21 Haziran Cumartesi günü itibarıyla geçerli olmak üzere akaryakıta yeni bir zam yolda. Benzin fiyatına 1,51 TL, motorin fiyatına ise 3,30 TL oranında artış yapılması bekleniyor.

Benzin ve motorine zam mı geldi, ne kadar? SON DAKİKA Brent Petrol fiyatı İstanbul, İzmir, Ankara!Benzin ve motorine zam mı geldi

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Güncel Akaryakıt Fiyatları (20 Haziran 2025)

BENZİN:

İstanbul : 49,99 TL

Ankara : 50,66 TL

İzmir: 50,99 TL

MOTORİN:

İstanbul: 51,39 TL

Ankara: 52,24 TL

İzmir: 52,59 TL

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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