Benzin ve motorine indirim gelecek mi, ne zaman? - SON DAKİKA

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda akaryakıt fiyatları da yeniden şekilleniyor. Bu durum, vatandaşların benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını yakından takip etmesine neden oldu. Peki, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Önümüzdeki günlerde benzin ve motorine yeni bir indirim gelir mi? İşte güncel pompa fiyatları ve akaryakıt piyasasındaki son gelişmelere dair ayrıntılar…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ, NE KADAR?

Son dönemde dalgalı seyreden akaryakıt fiyatlarında gözler yeniden indirime çevrildi. 26 Haziran'da yapılan büyük indirimin ardından, motorine kısa süre sonra gelen zam akaryakıt piyasasındaki hareketliliği artırdı.Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından 26 Haziran 2025'te pompaya yansıyan indirim sürücülere bir nebze rahat nefes aldırdı. Bu kapsamda:

Benzin litre fiyatında 2 lira 68 kuruş,

Motorin litre fiyatında ise 4 lira 6 kuruşluk indirim gerçekleşti.

Ancak bu indirim uzun ömürlü olmadı. 28 Haziran itibarıyla motorine 1 lira 14 kuruşluk zam yapıldı. Böylece motorin fiyatı yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı.

Benzin ve motorine indirim gelecek mi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yeni bir indirim beklentisi şu an için netlik kazanmadı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler anlık olarak takip ediliyor. Eğer petrol varil fiyatlarında kalıcı bir düşüş ve kurda istikrar sağlanırsa, akaryakıtta yeniden indirime gidilmesi mümkün olabilir.

Sürücüler, yaşanan fiyat dalgalanmaları karşısında "Bugün alayım mı, yoksa yarını mı bekleyeyim?" ikilemini yaşamaya devam ediyor. Sektör temsilcileri ise fiyatların günlük olarak değişebileceğini vurgulayarak, vatandaşlara günlük fiyat takibini öneriyor.

Benzin ve motorine indirim ne zaman gelecek

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Güncel Akaryakıt Fiyatları (28 Haziran 2025)

BENZİN:

İstanbul : 48.90 TL

Ankara: 49.58 TL

İzmir: 49.90 TL

Güncel Akaryakıt Fiyatları

MOTORİN:

İstanbul: 50.21 TL

Ankara: 51.07 TL

İzmir: 51.40 TL