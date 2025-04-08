BENZİN MOTORİN FİYATLARI 8 NİSAN: Motorin ne kadar? Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları düştü mü? İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları!

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 8 Nisan 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 8 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİN MOTORİN FİYATLARI 8 NİSAN

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, 9 Nisan Çarşamba gününden itibaren hem benzin hem de motorin fiyatlarında 1 lira 50 kuruşun üzerinde bir indirim öngörülüyor. Bunun yanı sıra, otogaz (LPG) fiyatlarında da yarından itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruşluk bir düşüş bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ

8 NİSAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı ise şu şekilde:

Avrupa Yakası:

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46.72 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 46.83 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 28.19 TL

Anadolu Yakası:

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46.57 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 46.71 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.59 TL

BENZİN MOTORİN FİYATLARI

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 8 NİSAN 2025

Ankara 'da benzin litre fiyatı: 47.29 TL

'da benzin litre fiyatı: 47.29 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 47.57 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 8 NİSAN 2025