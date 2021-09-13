KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ KİŞİ MÜSTAKİL EVE BENZİN DÖKÜP KUNDAKLADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ KİŞİ MÜSTAKİL EVE BENZİN DÖKÜP KUNDAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da kimliği belirsiz iki şüpheli, müstakil eve benzin dökerek ateşe verdi.

ADANA'da kimliği belirsiz iki şüpheli, müstakil eve benzin dökerek ateşe verdi. Olay sonrası kaçan şüpheliler için çalışmalar sürerken, yangın sırasında evde kimse olmaması can kaybının önüne geçti.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki şüpheli müstakil evin yanına yaklaşarak yanlarında getirdikleri benzini döküp ateşe verdi. Olay yerinden koşarak uzaklaşan iki kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale gelirken evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ KİŞİ MÜSTAKİL EVE BENZİN DÖKÜP KUNDAKLADI

KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ KİŞİ MÜSTAKİL EVE BENZİN DÖKÜP KUNDAKLADI

KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ KİŞİ MÜSTAKİL EVE BENZİN DÖKÜP KUNDAKLADI

KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ KİŞİ MÜSTAKİL EVE BENZİN DÖKÜP KUNDAKLADI

KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ KİŞİ MÜSTAKİL EVE BENZİN DÖKÜP KUNDAKLADI

KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ KİŞİ MÜSTAKİL EVE BENZİN DÖKÜP KUNDAKLADI

KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ KİŞİ MÜSTAKİL EVE BENZİN DÖKÜP KUNDAKLADI

KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ KİŞİ MÜSTAKİL EVE BENZİN DÖKÜP KUNDAKLADI

KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ KİŞİ MÜSTAKİL EVE BENZİN DÖKÜP KUNDAKLADI

KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ KİŞİ MÜSTAKİL EVE BENZİN DÖKÜP KUNDAKLADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı

Bahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı

 Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Ertuğrul Gazi Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Deniz Akkaya Derya Baykal Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Diego Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ KİŞİ MÜSTAKİL EVE BENZİN DÖKÜP KUNDAKLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 23:28:45. #1.17#