Bellona Kayseri Basketbol'da Aclan Kavasoğlu istifa etti

KAYSERİ (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da başantrenörlük görevine getirilen Aclan Kavasoğlu ile yolar ayrıldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, başantrenör Aclan Kavasoğlu ile yollarını ayırdı. 22 Aralık 2021'de Kayseri Basketbol ile resmi anlaşma imzalayan Kavasoğlu, 16 gün sonra istifa etti. Kavasoğlu ile 2 maça çıkan Kayseri takımı 2 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.