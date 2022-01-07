Bellona Kayseri Basketbol'da Aclan Kavasoğlu istifa etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bellona Kayseri Basketbol'da Aclan Kavasoğlu istifa etti

Bellona Kayseri Basketbol'da Aclan Kavasoğlu istifa etti
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da başantrenörlük görevine getirilen Aclan Kavasoğlu ile yolar ayrıldı.

KAYSERİ (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da başantrenörlük görevine getirilen Aclan Kavasoğlu ile yolar ayrıldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, başantrenör Aclan Kavasoğlu ile yollarını ayırdı. 22 Aralık 2021'de Kayseri Basketbol ile resmi anlaşma imzalayan Kavasoğlu, 16 gün sonra istifa etti. Kavasoğlu ile 2 maça çıkan Kayseri takımı 2 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.


Bellona Kayseri Basketbol'da Aclan Kavasoğlu istifa etti

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title