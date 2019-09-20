Belekoma Tayfa taraftar grubundan tepki

20.09.2019 12:31

Bilecikspor ile 1299 Bilecik arasında yarın oynanacak maç öncesi stat çevresinde güvenliğin yetersiz olduğu gerekçesiyle maçı sadece kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukların seyretmesine karar verilmişti. Bu karar sonrası Belekoma Tayfa taraftar grubundan emniyet ve yönetime tepki geldi.



Belekoma Tayfa taraftar grubu, Bilecik 1. Amatör Lig 2019-2020 futbol sezonunun ilk maçında takımlarının yanında olmayacakları için duydukları üzüntüyü dile getirdi. Grup adına açıklama yapan Belekoma Tayfa taraftar grubu grup sözcüsü Mert Pekcan, "Bilecik ve Bozüyük ilçelerimizde yıllardır bir stat sorunu var. Bu sorunu ilk önce çözemeyen yetkilileri taraftar grubumuz olarak kınıyoruz. Bu hafta ligin açılış müsabakasında şehrimizin iki takımı olan Bilecikspor'umuz ile 1299 Bilecik Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın diğer statların yetersizliği nedeniyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi içinde bulunda sentetik statta oynanması karar verildi. Yapılan incelemelerde bu stadın etrafında güvenliğin yetersiz olduğu gerekçesiyle emniyet maçı kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukların seyretmesine karar vermiş. Bizler alınan bu kararı kınıyoruz. Bizler günlerdir bu maçı bekliyoruz. Sezonun açılış maçında takımımızın yanında olamamaktan dolayı çok tepkiliyiz. Bilecik'in ileri gelenleri ve yöneticileri senelerdir spora susamış Bilecik gençliğini ve Bilecik halkına bu şekilde mi sporu sevdirmeyi hedefliyor? Böyle skandal kararların bir daha alınmaması diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA