BELEDİYEMİZ S.S. SÜRMELİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM ve İŞLETME KOOPERATİFİNE ORTAK OLDU

BELEDİYEMİZ S. S. SÜRMELİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM ve İŞLETME KOOPERATİFİNE ORTAK OLDUS. S. Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine Yozgat Belediyemiz ortak oldu.

BELEDİYEMİZ S. S. SÜRMELİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM ve İŞLETME KOOPERATİFİNE ORTAK OLDUS. S. Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine Yozgat Belediyemiz ortak oldu. İlk olarak istiridye mantar üretimi gerçekleştirecek ve çalışanları kadınlardan oluşacak olan kooperatifle ilgili Belediye Başkanımız Celal Köse açıklamalarda bulundu. Başkanımız yaptığı açıklamasında; "Göreve geldiğimizden bu yana hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Yozgat'ta ilkleri gerçekleştirmek için sürekli çalışmaktayız. Yerel yönetimler bir ilde kadınların ilk olarak ulaşabildiği yerlerdendir. Belediye olarak kadının toplumdaki değerini ve yerini güçlendirmek bizim görevlerimiz arasındadır. Yozgat Belediyesi olarak kadınları desteklemeye ve cesaretlendirmeye devam ediyoruz. Yozgat ilinde yaşayan kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik olarak gelişimlerine destek vermek ve kadın istihdamını arttırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey'in yerelden kalkınma stratejisine ve tedarik zincirine de tam uyumlu olan Sürmeli Kadın Kooperatifimizi destekleme kararı aldık. Bundan dolayı yeni kurulan ve kar amacı gütmeyen S. S. Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine Belediye olarak ortak olduk. Sürmeli Kadın Kooperatifi ilk olarak istiridye mantar üretimi gerçekleştirecek ve çalışanları kadınlardan oluşacaktır. Yozgat ilinde ilk defa kurulan bir kadın kooperatifine Belediyemiz resmi olarak ortak durumundadır. Şu anda Belediyemizin de yardımı ile kalkınma ajansı desteği için projelerini hazırlamaktadırlar. Projenin destek görmesi halinde Oran Kalkınma Ajansımızdan alacakları hibe desteği ile üretimlerini gerçekleştirecekler. Belediye olarak kadın kooperatifine tesis kurulumu için yatırım alanı desteği de sağlayacağız. Mantar üretiminin hemen ardından ise tesisin kurulacağı alanda fide-fidan, peyzaj bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler vb. üretimini gerçekleştireceklerdir. Burada yetiştirilen ürünler hem belediyemizde kullanılacak hem de diğer belediyelere pazarlanacaktır. Bu sayede kendi üretimimiz olan fide-fidan ve bitkiler il dışından gelmeyecek ve ucuza mal olacaktır. Bizim desteğimiz ile Yozgat ilinde yaşayan kadınlara bir istihdam kapısı açacağız. Kadınların işleteceği bir kooperatifin çok başarılı olacağına ve çok büyüyeceğine eminim" dedi.

Kaynak: Habermetre