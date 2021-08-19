BELEDİYEMİZ S.S. SÜRMELİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM ve İŞLETME KOOPERATİFİNE ORTAK OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BELEDİYEMİZ S.S. SÜRMELİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM ve İŞLETME KOOPERATİFİNE ORTAK OLDU

BELEDİYEMİZ S.S. SÜRMELİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM ve İŞLETME KOOPERATİFİNE ORTAK OLDU
Habermetre - Haberler | Toplum

BELEDİYEMİZ S. S. SÜRMELİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM ve İŞLETME KOOPERATİFİNE ORTAK OLDUS. S. Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine Yozgat Belediyemiz ortak oldu.

BELEDİYEMİZ S. S. SÜRMELİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM ve İŞLETME KOOPERATİFİNE ORTAK OLDUS. S. Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine Yozgat Belediyemiz ortak oldu. İlk olarak istiridye mantar üretimi gerçekleştirecek ve çalışanları kadınlardan oluşacak olan kooperatifle ilgili Belediye Başkanımız Celal Köse açıklamalarda bulundu. Başkanımız yaptığı açıklamasında; "Göreve geldiğimizden bu yana hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Yozgat'ta ilkleri gerçekleştirmek için sürekli çalışmaktayız. Yerel yönetimler bir ilde kadınların ilk olarak ulaşabildiği yerlerdendir. Belediye olarak kadının toplumdaki değerini ve yerini güçlendirmek bizim görevlerimiz arasındadır. Yozgat Belediyesi olarak kadınları desteklemeye ve cesaretlendirmeye devam ediyoruz. Yozgat ilinde yaşayan kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik olarak gelişimlerine destek vermek ve kadın istihdamını arttırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey'in yerelden kalkınma stratejisine ve tedarik zincirine de tam uyumlu olan Sürmeli Kadın Kooperatifimizi destekleme kararı aldık. Bundan dolayı yeni kurulan ve kar amacı gütmeyen S. S. Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine Belediye olarak ortak olduk. Sürmeli Kadın Kooperatifi ilk olarak istiridye mantar üretimi gerçekleştirecek ve çalışanları kadınlardan oluşacaktır. Yozgat ilinde ilk defa kurulan bir kadın kooperatifine Belediyemiz resmi olarak ortak durumundadır. Şu anda Belediyemizin de yardımı ile kalkınma ajansı desteği için projelerini hazırlamaktadırlar. Projenin destek görmesi halinde Oran Kalkınma Ajansımızdan alacakları hibe desteği ile üretimlerini gerçekleştirecekler. Belediye olarak kadın kooperatifine tesis kurulumu için yatırım alanı desteği de sağlayacağız. Mantar üretiminin hemen ardından ise tesisin kurulacağı alanda fide-fidan, peyzaj bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler vb. üretimini gerçekleştireceklerdir. Burada yetiştirilen ürünler hem belediyemizde kullanılacak hem de diğer belediyelere pazarlanacaktır. Bu sayede kendi üretimimiz olan fide-fidan ve bitkiler il dışından gelmeyecek ve ucuza mal olacaktır. Bizim desteğimiz ile Yozgat ilinde yaşayan kadınlara bir istihdam kapısı açacağız. Kadınların işleteceği bir kooperatifin çok başarılı olacağına ve çok büyüyeceğine eminim" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Işın Karaca Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BELEDİYEMİZ S.S. SÜRMELİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM ve İŞLETME KOOPERATİFİNE ORTAK OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 19:48:04. #1.14#

title