Belediye cepte Sinop Belediyesi mobil uygulama ile vatandaşlara cep telefonundan birçok işlemi online yapma kolaylığı getirdi.

Sinop Belediyesi mobil uygulama ile vatandaşlara cep telefonundan birçok işlemi online yapma kolaylığı getirdi.

Sinop Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kısa zaman önce dijital marketlerde yerini alan ve olumlu geri dönüşler aldığımız Sinop Belediyesi Mobil Uygulamamız ile vatandaşlarımız artık belediye ile ilgili ödemelerine otomatik ödeme talimatı vererek online olarak işlem gerçekleştirebilecek" denildi. - SİNOP

Kaynak: İHA