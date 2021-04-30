Belediye çalışanlarına yüzde 10 zam yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi'nde çalışan 90 daimi kadrolu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi'nde çalışan 90 daimi kadrolu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Kdz. Ereğli Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında varılan anlaşmaya göre, 90 işçinin ücretlerine altı ay için yüzde 10 zam yapıldı. Sosyal haklarda da yüzde 25'e varan artış sağladı. Ayrıca tüm belediye çalışanlarının bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplarına yatırılacak.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyede çalışan 90 daimi kadrolu işçinin Belediye İş Sendikası ile Toplu iş sözleşmesinin anlaşma ile sonuçlandığını açıkladı. Posbıyık, 90 işçinin ücretlerine altı ay için yüzde 10 zam yapıldığını, sosyal haklarda da yüzde 25'e varan artış sağladığını ifade etti.

"Pandemi herkes gibi belediyemizi de etkiledi"

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, işveren temsilcileri Selma Açıkgöz, Atike Önder, Deniz Koca ile işçi temsilcisi Recep Köksal'ın katılımıyla yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesinin ayrıntıları hakkında şu bilgileri verdi:

"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgın, önce sağlık sonra ekonomik olarak çok büyük bir çöküntü yaşatmaktadır. Dolayısıyla belediyemiz de bu süreçte ciddi gelir kaybına uğramış, süreç, ekonomik olarak belediyemizi de etkilemiştir." Dedi.

Belediye - İş sendikası ile 2 yıllık anlaşma yapıldı

2 yıllık toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde detaylar da belli oldu. Başkan Posbıyık açıklamasında, "Her şeye rağmen, belediyemiz norm kadrosunda bulunan 90 daimi işçimizin ücretlerinde, Belediye - İş Sendikası ile aramızda yapılan 2 yıllık toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde; ücretlere altı ay %10 oranında artış yapılmış, 2, 3 ve 4. altı aylık dilimlerde de enflasyon+3 puan zam gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ayrıca sosyal haklarında da % 25'e varan oranlarda zam yapılmıştır.

Belediye Başkanlığı görevine geldiğim ilk günden bugüne kadarki yaklaşık 5 dönemde, işçi, memur, sözleşmeli personel, şirket personeli, önceliğimiz, her zaman çalışanlarımız olmuştur. Çalışanlarla yapılan sözleşmelerde, her zaman enflasyon üzerinde ve bölgemizde en yüksek ücretin verilmesi için mali bütçemizdeki tüm ekonomik şartları zorlamışımdır. Bu benim en önemli ve değişmez ilkemdir." İfadelerini kullandı.

1 Mayıs öncesi personele müjde

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün anlam ve önemine yakışır müjdelerimizi de vermek istiyorum diyen Başkan Halil Posbıyık sözlerini şunları söyledi:

"90 işçimizin toplu sözleşmesi imzalanmış ve 1 Mart 2021 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Maaş farkı hesaplanmalarına müteakip işçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. 825 şirket çalışanının, Mayıs ayı içerisinde ödenmek üzere 4 bin 800 TL'lik banka promosyonu protokolünü de banka ile bugün imzaladık.

Yaklaşık 950 işçimize hizmet edecek Sendika İrtibat Bürosunu da çok yakında hizmete açıyoruz.

Ayrıca, memur, işçi, sözleşmeli personel ve şirket çalışanının bayram ikramiyeleri de bayramdan önce hesaplarına aktarılacaktır. Hepsine hayırlı olsun.

Bu vesileyle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, yani işçi bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın çalışanların Emek ve Dayanışma Günü." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı