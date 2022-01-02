Belediye başkanından yasak ırklı köpek yetiştirenlere çağrı: "Lütfen empati yapalım" - Haberler
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Belediye başkanından yasak ırklı köpek yetiştirenlere çağrı: "Lütfen empati yapalım"

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Güncel

Belediye başkanından yasak ırklı köpek yetiştirenlere çağrı: "Lütfen empati yapalım" Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırklarının kısırlaştırılmasını ve doğal ortamda beslenme noktaları oluşturulması gerektiğini ifade ederek, "Lütfen empati yapalım.

KIRIKKALE (İHA) - Belediye başkanından yasak ırklı köpek yetiştirenlere çağrı: "Lütfen empati yapalım"

KIRIKKALE - Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırklarının kısırlaştırılmasını ve doğal ortamda beslenme noktaları oluşturulması gerektiğini ifade ederek, "Lütfen empati yapalım. Isırılan çoğun, kendi çocuğunuz olduğunu düşünün. veya o gece karanlığında eşinizin eve gelirken kovalandığını düşünün. Bende sokak hayvanlarını seviyorum" dedi.

Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yasak ırklı köpekler hakkında tavsiyelerde bulunarak, şehrin dışında doğal ortamda beslenme noktaları oluşturulması gerektiğini ifade etti. Kısırlaştırma işlemlerinin yapılması gerektiğine dikkat çeken Türkyılmaz, "Lütfen empati yapalım. Isırılan çoğun, kendi çocuğunuz olduğunu düşünün. veya o gece karanlığında eşinizin eve gelirken kovalandığını düşünün. Bende sokak hayvanlarını seviyorum" dedi.

Öncelikle köpeklerin sağlık kontrollerinin yaptırılması gerektiğini anlatan Türkyılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gündemimiz sokak hayvanları ve sokakta beslenmeleri. Bende kamuoyuna şunu öneriyorum; barınaklara alalım kısırlaştıralım şehrin dışında onları doğal ortamda besleme noktaları yapalım. Biz 2019 yılında Yahşihan Belediyesi'ni aldığımız da güzel bir barınak yaptık. Nerede yaptık? Yahşihan Kızılırmak nehri kenarında; şuanda 100 tane sokak hayvanına bakıyoruz, kısırlaştırıyoruz. Yahşihan'ın çeşitli bölgelerinde 4 tane beslenme noktamız var. 9 tane personel ile beraber biz orada sokak hayvanlarımızı besliyoruz. Lütfen empati yapalım! Isırılan çoğun, kendi çocuğunuz olduğunu düşünün. veya o gece karanlığında eşinizin eve gelirken kovalandığını düşünün. Bende sokak hayvanlarını seviyorum. Önce onların sağlıkları kontrol edilmesi lazım, yemeklerinin verilmesi lazım ve kısırlaştırılması lazım, kısırlaştırıldıktan sonrada düzgün yerlerde beslenmeleri lazım, sokaklar evet çocuklarımız oynaması gerekiyor."

Türkyılmaz, "Kediler sokaklarda kalabilir. Ama yasaklı ırklar ve hırçın ırkların sokaklarda yeri yok barınaklarda beslenme noktalarında olması gerekiyor. Yahşihan'da ikamet vatandaşlarımıza sesleniyorum. Evlerinde böyle ırklar var ise biz belediye olarak kısırlaştırmaya hazırız ve beslemeye de hazırız" diye konuştu.

Belediye başkanından yasak ırklı köpek yetiştirenlere çağrı: Lütfen empati yapalım

Belediye başkanından yasak ırklı köpek yetiştirenlere çağrı: Lütfen empati yapalım

Belediye başkanından yasak ırklı köpek yetiştirenlere çağrı: Lütfen empati yapalım

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

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