Belediye Başkanı Demirbaş, salgın döneminde öğrendiği Kur'an'ı hatmeden öğrenciyi ödüllendirdi
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Belediye Başkanı Demirbaş, salgın döneminde öğrendiği Kur'an'ı hatmeden öğrenciyi ödüllendirdi

03.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:31
Belediye Başkanı Demirbaş, salgın döneminde öğrendiği Kur'an'ı hatmeden öğrenciyi ödüllendirdi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği dönemi değerlendirerek Kur'an-ı Kerim'i öğrenen 12 yaşındaki öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği dönemi değerlendirerek Kur'an-ı Kerim'i öğrenen 12 yaşındaki öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.

Kapaklı Mahallesi'nde yaşayan ortaokul 3. sınıf öğrencisi Mert Hüseyin Acıelma, koronavirüs nedeniyle okulların yüz yüze eğitime ara verdiği dönemde bir taraftan internet üzerinden eğitimini devam ettirirken diğer taraftan mahalle camisinin imamının yardımıyla Kur'an'ı Kerim öğrenci, ardından da 2 ayda hatmetti.

Demirbaş, mahalleyi ziyaretinde tanıştığı Acıelma'yı makamında kabul ederek kol saati ve Türk bayrağı ile ödüllendirdi.

Acıelma'nın başarısının örnek bir çalışma olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Öğrencimiz pandemi sürecini çok verimli şekilde değerlendirmiş. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum. 'Hatim ettiğin gün seni makama bekliyorum' diye söylemiştim. Hatim ettiğinin müjdesini vermeye gelmiş. Çok mutlu oldum. Mert, azmin ve gayretin önünde hiçbir şeyin duramayacağını bir kez daha başarısıyla göstermiş oldu." dedi.

Acıelma ise önce kendi kendine öğrenmeye başladığını anlatarak, "Sağ olsun, mahalle imamımız Hüseyin Erdoğan hocamız bendeki isteği görünce benimle ilgilendi. Bana Kur'an-ı Kerim'i öğreten başta hocama, annem, babam ve belediye başkanımız Baki Demirbaş'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah şimdi de ezberleyerek hafız olmak istiyorum." diye konuştu.

Baba Erol Acıelma da oğlunun Kur'an-ı Kerim öğrenmek için çok çalıştığını dile getirerek, "Oğlumla gurur duyuyorum. Bugün de Belediye Başkanımız çocuğumuzu ödüllendirdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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