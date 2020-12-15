Belediye Başkanı Çakın: "Dün ve bugünkü patlamanın nedenleri konusunda yetkili arkadaşlarımız incelemeleri yapıyorlar"
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Belediye Başkanı Çakın: "Dün ve bugünkü patlamanın nedenleri konusunda yetkili arkadaşlarımız incelemeleri yapıyorlar"

15.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:08

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın açıklaması UŞAK - Uşak'ta bir evde doğal gaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlamada 2 kişi yaralandı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın açıklaması UŞAK - Uşak'ta bir evde doğal gaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlamada 2 kişi yaralandı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, olay yerinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. (1)

Belediye Başkanı Çakın: 'Dün ve bugünkü patlamanın nedenleri konusunda yetkili arkadaşlarımız incelemeleri yapıyorlar'
Belediye Başkanı Çakın: 'Dün ve bugünkü patlamanın nedenleri konusunda yetkili arkadaşlarımız incelemeleri yapıyorlar'
Belediye Başkanı Çakın: 'Dün ve bugünkü patlamanın nedenleri konusunda yetkili arkadaşlarımız incelemeleri yapıyorlar'
Belediye Başkanı Çakın: 'Dün ve bugünkü patlamanın nedenleri konusunda yetkili arkadaşlarımız incelemeleri yapıyorlar'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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