Belediye Başkanı Beyoğlu, Aile Destek Merkezindeki çocuklarla bir araya geldi

09.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:36

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu Diyarbakır 7. Aile Destek Merkezindeki çocuklarla bir araya geldi.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile 7. Aile Destek Merkezini ziyaret eden Beyoğlu, burada farklı alanlarda eğitim alan çocuklarla buluştu, merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocuklarla yakından ilgilenen Beyoğlu, "Merkezimiz, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi eğitimle yetişmesinde önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Çocuklarımızın bu heyecanı bizi çok mutlu ediyor, gelecek için umutlandırıyor. Aile eğitimine özel önem veren Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim hamlesini başlatmıştır. Bize düşen bunun gereklerini yerine getirmektir." diye konuştu.

Kaynak: AA