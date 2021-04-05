Belediye Başkanı Asya 2 yıllık çalışmaları değerlendirdi
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Belediye Başkanı Asya 2 yıllık çalışmaları değerlendirdi

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Belediye Başkanı Asya 2 yıllık çalışmaları değerlendirdi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye bünyesinde 2 yıldan bu yana yürütülen proje ve yatırımları değerlendirdi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye bünyesinde 2 yıldan bu yana yürütülen proje ve yatırımları değerlendirdi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayında belediyenin hizmetlerini anlatan Asya, görevde oldukları süre içinde vadettikleri projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak her alanda hizmet ürettiklerini belirten Asya, "Bir şehrin alt yapısı olmadan üst yapısının sağlam olmayacağını ve her zaman sorunların nüksedeceğini bilerek, yıllardır seçim kampanyalarında dillendirilen ancak hayata geçirilemeyen önemli bir projeye el attık. Ne kadar doğru bir karar aldığımızı bugün çok daha iyi anlayabiliyoruz." dedi.

İçme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Asya, şunları kaydetti:

"Alt yapısı tamamlanan Zafer, Yeşilce, Yeşilyurt, 15 Temmuz gibi şehrin aşağı kısmındaki mahallelerimizdeki hemen hemen tüm yolları asfaltladık. 2020 yılında ise 70 bin ton asfalt üretimi ile ilimizin birçok mahallesindeki yolları asfaltlamayı başardık. Alparslan 2 Barajı'ndan içme suyu temini projesi yatırım programına alındı. Bu projemiz hayata geçene kadar DSİ işbirliğinde şehrimizin 7 farklı bölgesinde sondaj çalışması yapıyoruz. Sosyal ve kültürel etkinliklerin icra edilebileceği fiziki mekanların da alt yapısını oluşturduk. Bu kapsamda halkımızın geneline hitap eden yeşil alanlar ve aktivite alanları oluşturduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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