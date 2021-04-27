Belediye Başkan Yardımcısına, eşini tehdit suçundan uzaklaştırma kararı verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye Başkan Yardımcısına, eşini tehdit suçundan uzaklaştırma kararı verildi

Belediye Başkan Yardımcısına, eşini tehdit suçundan uzaklaştırma kararı verildi
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Ahmet Elman (45) hakkında, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Elman'ın (42) tehdit edildiği yönündeki şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı verildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Ahmet Elman (45) hakkında, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Elman'ın (42) tehdit edildiği yönündeki şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı verildi. 

Edremit Belediyesi'nin CHP'li Başkan Yardımcısı Ahmet Elman, iddiaya göre bugün boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice Elman'ın yaşadığı Sarıkız Mahallesi, 211 Sokak'taki evine geldi. Hatice Elman, kendisine tehdit edip, hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü Ahmet Elman için uzaklaştırma talep etti. 

Polis, Başkan Yardımcısı Elman'a uzaklaştırma kararını tebliğ ederken, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. SİLAHLARI MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Elman'ın üzerine kayıtlı av tüfeği ve ruhsatlı tabancası da geçici süre ile muhafaza altına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

CHP'den tam kapanma kararına tepki: İyi de ne yiyecek ne içecek bu insanlar?
CHP'den tam kapanma kararına tepki: İyi de ne yiyecek ne içecek bu insanlar?
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istiyorlar
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istiyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Muslera Fatih Terim Rıza Kayaalp Ünal Karaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Faruk Fatih Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Belediye Başkan Yardımcısına, eşini tehdit suçundan uzaklaştırma kararı verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 01:40:16. #1.14#

title