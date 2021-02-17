Belediye barınağı sokak hayvanlarına yuva oldu

Kocaali Belediyesi Sevimli Dostlar Barınağı, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının sıcak yuvası oldu.

Barınak veterineri Ayhan Gönültaş, yaptığı açıklamada, 24 bölümde 56 köpeği misafir ettiklerini söyledi.

Hayvanların düzenli olarak bakımlarını yaptıklarını belirten Gönültaş, "Kar mevsiminde zor durumda kalmış yaban hayvanları için belirli bölgelerde beslenme alanları oluşturarak, bu bölgelere günlük olarak mama bırakıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu çetin kış şartlarında hayvanlarımızı sahipsiz bırakmayalım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç