Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 47 ölüm
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti.
17.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:31
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 52'ye yükseldi.
Belçika'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 47 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 52'ye yükseldi. Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 55 bin 280'e ulaştığını duyurdu.
Kaynak: DHA