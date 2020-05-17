Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 47 ölüm Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 52'ye yükseldi.

Belçika'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 47 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 52'ye yükseldi. Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 55 bin 280'e ulaştığını duyurdu.

Kaynak: DHA