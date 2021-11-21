Belarus-Polonya sınırında göçmenlerin sağlık sorunları büyüyor

Belarus- Polonya sınırındaki Avrupa'ya göçme arayışındaki kapalı alanda bekleyen kişilerin sağlık sorunları her geçen gün artıyor.

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır bölgesindeki lojistik merkezinde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 2 bin civarında kişinin beklediği kapalı alanda yaşam şartları gün geçtikçe zorlaşıyor.

Belarus halkı, Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Belarus Sınır Komitesi ve Belarus ordusu sınırda bekleyenlere yardım etmek için seferber olsa da insani ihtiyaçlar artıyor, sağlık sorunları da çoğalıyor.

Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri de belirli aralıklarla maske dağıtıyor.

DSÖ ekibi alanı ziyaret etti

Sınırda bekleyenlerin bulunduğu alana Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti gelerek incelemelerde bulundu.

Heyete, bölgedekilerle ilgili bilgi veren Belarus Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yuriy Karayev, buradaki kişilere 24 saat sağlık hizmeti verildiğini, şu ana kadar 100 civarında kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Zatürre yaygın hastalık

Bu kişilerin hastaneye kaldırılış sebebinin çoğunlukla zatürre, akciğer ve diğer solunum yolları hastalıkları ile diyabet olduğunu bildiren Karayev, "Ağırlıklı olarak sınırda bekleyenler öksürük, grip, göğüs ve karın ağrısı şikayetleriyle sağlık ekiplerine başvuruyor. Çocuklar ve hamile kadınlar ise gerektiğinde hastanede tedavi altına alınıyor." ifadesini kullandı.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Acil Durum Direktörü Gerald Rockenschaub, Belarus-Polonya sınırındaki durumun zor olduğunu vurgulayarak, "Sınırda bekleyenler sağlıkları konusunda şikayet ediyor. Bazılarının kronik hastalıkları var. Belarus hükümeti, bu problemleri çözmeye çalışıyor." dedi.

Rockenschaub, sınırda bekleyenlerin çoğunluğunun ülkelerine geri dönmek istemediğini belirterek, ilaç, uluslararası tıbbi yardım paketleri ve hijyen ürünleri ile destek sağlama sözü verdi.

2 bin kişi iki haftadan fazla süredir banyo yapamıyor

Önce sınır boyunda ormanda, ardından da kapalı alanda yaşayan 2 bin kişi, iki haftadan fazla süredir banyo yapamıyor. Bazı kişiler saçını yıkayarak bu ihtiyacını gidermeye çalışırken, pek çok kişi de yardım kuruluşlarının getirdiği ıslak mendille hijyen ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana Avrupa'ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.

Bir süre önce bu kişiler, sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri

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