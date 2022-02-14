BEE'O Propolis, en hızlı büyüyen 100 şirket arasında

Güvenilir Ürün Platformu kurumsal üyesi BEE'O Propolis, en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girerek ödül sayısını 39'a çıkardı.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde ve Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen TOBB Türkiye 100'de, ödüller sahiplerini buldu.

BEE'O, imza attığı projeler ve başarılarıyla ödüllerini artırırken, en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girdi ve ödül sayısını 39'a çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEE'O Propolis Genel Müdürü ve Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, çok sayıda yeniliğe ve inovatif çalışmaya öncülük ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kovandan sofraya prensibi ile ürettiğimiz yüzde 100 doğal ürünlerimiz ve kalite anlayışımızla arı ürünlerini yeni katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz ve insanların doğanın bu gücüne daha kolay ulaşabilmesini sağlıyoruz. TOBB Türkiye 100 yarışmasında, arı ürünleri sektöründe 2017 ila 2019 yılları arasında en hızlı büyüyen şirket olduk ve böylece bu ödüle layık görüldük. Bu ödül bizim için çok anlamlı ve gurur verici.

Arıcılık ve arı ürünleri alanında yaptığımız çalışmaların değer buluyor olması bizim en önemli motivasyon unsuru. 'Kovandan sofraya' felsefesiyle yürüttüğümüz yolcuğumuzu yenilikçi vizyonumuzla sürdürmeye devam ediyoruz. Propolis başta olmak üzere arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal, ayrıca arı ürünleri içeren yüzde 100 doğal karışımlar, tabletler, damlalar, spreyler ve cilt bakım ürünleri üretiyoruz. Anadolu arı ürünlerinin besleyici içeriğini tüm dünyaya ulaştırmayı hedefliyor ve bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"Bu coğrafyanın en değerli arı ürünlerini bir dünya markası yapma yolunda ilerliyoruz"

Samancı, alınan ödül ve başarıların kurdukları entegre yapıya dayandığını, bu coğrafyanın en değerli arı ürünlerini bir dünya markası yapma yolunda ilerlediklerini aktardı.

Samancı, "Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz sözleşmeli arıcılık modeli ile tüm arı ürünlerinden ürettiğimiz inovatif katma değerli ürünlerimizi Türkiye dışında Kıbrıs, Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Katar, Fransa, ABD, Almanya, İsveç, Avusturya, Belçika, Hollanda, Suudi Arabistan, İngiltere, Danimarka ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 17 ülkeye de ihraç ediyoruz. Bu sayede sadece arıcılığa değil, aynı zamanda ülkemizin güçlü bir ekosisteme sahip olmasına da katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye coğrafyasının en değerli arı ürünlerini tüm dünyaya tanıtmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını aktaran Samancı, Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası haline getirme hedefinde olduklarını, bunu yaparken Türkiye'de arıcılığın gelişimi, tarımsal üretim ve ekonomik kalkınma için projeler üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.