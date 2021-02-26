Bedensel engelli Nermin teyzenin işlediği seccadeler çeyizleri süslüyor
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Bedensel engelli Nermin teyzenin işlediği seccadeler çeyizleri süslüyor

26.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:28

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan bedensel engelli 67 yaşındaki Nermin Ayaydın'ın işlediği seccadeler, genç kızların çeyizinde yerini alıyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan bedensel engelli 67 yaşındaki Nermin Ayaydın'ın işlediği seccadeler, genç kızların çeyizinde yerini alıyor.

İlçeye bağlı Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Ayaydın, küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu felç kaldı.

Zorlukla yürüyüp konuşabilen tek elini kullanabilen Ayaydın, ablasının desteğiyle yaşama tutundu.

Ayaydın, zamanını değerlendirmek için el işleriyle uğraşmaya karar verdi.

Kendisini geliştiren Ayaydın, 3 yıl önce komşusunun isteği üzerine ise çeyizlik seccade işlemeye başladı.

Ayaydın, el emeği göz nuru işlediği seccadelerle hem vakit geçiriyor hem de gelir elde ediyor.

Nermin Ayaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ablasının desteğiyle hayata tutunduğunu belirterek "3-4 senedir seccade işliyorum. Vakit geçiriyorum bunu yaparak. Gelin olacak kızlara veriyorum." dedi.

Ayaydın, seccadeleri tek eliyle işlemeye çalıştığını dile getirerek "Bacaklarımın üzerine yastık koyarak yapıyorum. Zor bir iş ama ne yapacaksın... Boş boş oturmakla hayat bitmiyor." diye konuştu.

Bedensel engelli Nermin teyzenin işlediği seccadeler çeyizleri süslüyor
Bedensel engelli Nermin teyzenin işlediği seccadeler çeyizleri süslüyor
Bedensel engelli Nermin teyzenin işlediği seccadeler çeyizleri süslüyor
Bedensel engelli Nermin teyzenin işlediği seccadeler çeyizleri süslüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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