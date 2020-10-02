BEBKA'dan,yurtdışı hedef pazar danışmanlık programı
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BEBKA'dan,yurtdışı hedef pazar danışmanlık programı

02.10.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:09
BEBKA'dan,yurtdışı hedef pazar danışmanlık programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir ve Bilecik) Animasyon, Oyun, Yazılım, Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için yurtdışında iş yapma kültürünü ve...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir ve Bilecik) Animasyon, Oyun, Yazılım, Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için yurtdışında iş yapma kültürünü ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlığı da içine alan "Kanada Hedef Pazar Danışmanlık Programı" düzenliyor. Programa başvuru için son tarih, 9 Ekim 2020 olarak belirlendi.

Program kapsamında, Kanada başta olmak üzere Kuzey Amerika pazarına ürünlerini pazarlamak isteyen 60 firmaya 10 saatlik çevrimiçi eğitim ve eğitim sonrasında belirlenecek 6 firmaya ise danışmanlık hizmeti verilecek. Kuzey Amerika'dan uzmanlar tarafından verilecek ÜCRETSİZEğitimlerden programa başvuru yapan firmalar arasından seçilecek 60 firma temsilcisi faydalanabilecek.

Programın eğitim konuları ise şu şekilde belirlendi: Kuzey Amerika pazarı ve ekonomisine genel bakış, Müşteri Araştırma ve Geliştirme Teknikleri, Pazarlama Dinamikleri (Growth Hacking), Arama Motoru Pazarlaması, Satış Dinamikleri ve Efektif Sunum Teknikleri.

Program ile söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren bölge firmalarının, yurtdışı ile işbirliği çalışmaları yapabilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesi,diğer ülkelerin ülkemizdeki inovatif gelişmelerin uygulanabilirliğini görmeleri hedefleniyor.

Kanada pazarı üzerinden Kuzey Amerika pazarına giriş yapılması için önemli bir fırsat olarak değerlendirilen program, firmaların ürettiği ürünü geliştirme, markalaşma, ulusal ve uluslararası pazarlama, işbirliği, teknoloji transferi vb. konularda tecrübelerini artırmasına katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Programa katılmak isteyenlerin ajansın kurumsal internet sitesi www.bebka.org.tr üzerinden başvuru yapabilecekleri bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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