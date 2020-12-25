BEBKA 50 milyon lira kaynak dağıtacak
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BEBKA 50 milyon lira kaynak dağıtacak

25.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:48
BEBKA 50 milyon lira kaynak dağıtacak

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), projelere toplam 50 milyon lira kaynak aktaracak.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), projelere toplam 50 milyon lira kaynak aktaracak.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) "Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programında 15 milyon lira, Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 27 milyon lira, Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı 8 milyon lira olmak üzere projelere toplam 50 milyon lira kaynak aktaracak. Bursa Eskişehir Bilecik (BEBKA) Genel Sekreteri M. Zeki Durak, "Ajans olarak 2020 yılı sonunda bir çağrı programına çıktık. 50 milyon liralıkbütçe ayırdık. Şuanda çağrı süreci açık olup 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru sürecimizdevam edecektir.3 alanda çağrılarımız mevcut. Sanayi Altyapısının Geliştirilmesinde 27 milyon lira,Yenilik ve Verimlilik programında 15 milyon lira ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma alanında da 8 milyonlira olmak üzere toplamda 50 milyon liralık kaynağımız söz konusudur. Bizbu projelere özellikle gençleri katmak istiyoruz. Gençlerimizi proje kültürüyle tanıştırmak istiyoruz" diye konuştu.

BEBKA Genel Sekreteri Durak, " Biz aslında girişimci ve proje kültürünü beraber yürütmekistiyoruz. Bununla ilgilide başarılı proje yapan kurumların genelde bünyesinde proje kültürüne sahip olan kişiler olduğunu gözlemledik. Akademisyen olmam hasebiyle buna çok önem veriyorum. Projelerimizde bu kültürü oluşturabilmek için 18-30 yaş gençleri istihdam eden kurumlara ilave puan sistemini bu seneki çağrımızda ilave ettik.İnşallah bu çağrıların bölgemiz ve ülkemiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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