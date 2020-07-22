BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin, "Bir caninin genç bir kızı vahşice öldürmesinin cezası idamdan başka ne olabilir?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması
22.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:44

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin, "Bir caninin genç bir kızı vahşice öldürmesinin cezası idamdan başka ne olabilir?" diye sordu.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bazı gündem maddelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen füze saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Mustafa Ahmet Demir'e rahmet dileyerek sözlerine başlayan Destici, Yıldırım-2 Cilo operasyonunda görev alan tüm güvenlik güçlerine muvaffakiyetler diledi.

Destici, kadın ve çocuk cinayetlerine bir an önce çare bulunması gerektiğine dikkati çekerek Pınar Gültekin'in öldürülmesini vahşet olarak nitelendirdi.

"Bir caninin genç bir kızı, vahşice öldürmesinin cezası idamdan başka ne olabilir? Hem vicdanları rahatlatmak hem de adaleti temin etmek için başka hangi ceza uygulanabilir ki?" ifadelerini kullanan Destici, partisinin konuyla ilgili kanun teklifi sunduğunu hatırlattı.

Destici, kadın ve çocuklara tecavüz edip onları vahşice öldürenlerle teröristlere idam cezası getirilmesi için TBMM'deki partilere çağrıda bulundu.

Mustafa Destici, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı olduğunu hatırlatarak "Kıbrıs bizim vazgeçilmez davamız. Kıbrıs'tan dün de vazgeçmedik, bugün de vazgeçmiyoruz ve yarın da vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yayın yapan bazı gazetelerin hem Türkiye Cumhuriyeti'ni hem Türk milletini ve ordusunu itham eden sözleri manşetlere taşıdıklarını belirten Destici, bunun fikir özgürlüğü olarak adlandırılamayacağını söyledi. Destici, "Bunu kabul etmemiz, görmezden gelmemiz mümkün değildir." dedi.

"İstanbul'un ikinci fethidir adeta"

Destici, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına da değinerek "Aklım erdiğinden beri Ayasofya'nın cami olarak açılması için mücadele ettik. İnşallah 24 Temmuz'da ben de arkadaşlarımla Ayasofya Camisi'nde olacağım." diye konuştu.

İbadetin "açık açık ve tam da göstere göstere yapıldığı haller olduğunu" ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin hac ibadetinde Safa ile Merve arasında bir yürüyüş vardır. O yürüyüşün belli bir bölümünde erkekler kısa sert adımlarla, dik durarak yürürler. Bu, Resulullah Efendimizin emridir. O yürüyüşü müşrikler seyrederdi ve Müslümanlar onlara karşı daha azimli, daha kararlı olduklarını göstermiş olurlardı. Ayasofya'daki cuma namazı da tam böyle bir şey. Ayasofya'nın cami olarak açılması tarihi bir karardır. Hiçbir bahane üretmeden, o gün Ayasofya'da omuz omuza olmanın tam zamanıdır."

Destici, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının tüm Müslümanlar için tarihi bir anlam taşıdığını belirterek "İstanbul'un ikinci fethidir adeta." dedi.

"Sansür diyeceğimiz bir şey yok"

Destici, sosyal medya düzenlemesine ilişkin de "Bize göre bu düzenlemede sansür diyeceğimiz bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde vatandaşların duyarlılığının ve dikkatinin önemine de işaret etti.

Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümünün yarın kutlanacağını hatırlatan Destici, "Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Erzurum Kongresi'nin tüm üyelerini de rahmete anıyorum." dedi.

Çarşamba Ovası'nda yapılan biyokütle enerji santraline de değinen Destici, santralin nitelikli tarım arazisi üzerine kurulmasını doğru bulmadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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