BBP Genel Başkanı Destici, Rize'nin Güneysu ilçesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Destici, Rize'nin Güneysu ilçesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, Rize'nin Güneysu ilçesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sel ve heyelan yaşanan Rize'nin Güneysu ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sel ve heyelan yaşanan Rize'nin Güneysu ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Rize'ye gelen Destici, ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında oluşturulan kriz merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra beraberindekilerle Güneysu ilçe merkezine giden Destici, burada selden etkilenen vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Sel ve heyelan nedeniyle 2 vatandaşın hala ekiplerce arandığını dile getiren Destici, arama çalışmalarının Muradiye Beldesi ve Güneysu Tepebaşı köyünde yoğunlaştığını belirtti.

Destici, bölgenin coğrafi yapısından dolayı dezavantajlı durumların olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Çok yağış alan bir bölge. Tabii yüksek yerler olduğu için burada yapılaşma daha çok dere içlerine, aşağılara yapılmış vaziyette. Yukarılara yapıldığında da bunun farklı zorlukları var. Dere içindeki bu tür sel, afetlere maruz kalabilecek yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi ve buraların kaldırılmasıyla ilgili çalışmaların da kısa zamanda başlayacağını düşünüyorum. Yani buna kalıcı tedbir almak gerekiyor. Tamam devletimiz güçlü, ülkemiz güçlü bu yaralar sarılır, kayıplarımız dışındaki her şey telafi edilir ama durmadan bu insanların korkuyla, endişeyle yaşaması doğru değil."

Yapılan çalışmalarda bölge halkının görüşlerinin de alınması gerektiğine vurgulayan Destici, "Tabii ki mimarlarımız, çevre mühendislerimizin yanında bu bölgenin insanına, bu bölgenin şartlarını herkesten daha iyi bilen insanına kulak vermek lazım. O insan ne diyor, bence onu öncelik almak lazım. Onun tecrübelerine mutlaka başvurmak lazım." dedi.

Destici, derelerden yerleşim yerlerine gelen sular için daha büyük menfezler açılarak su yatakları oluşturulması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Su, yapıların ve binaların olmadığı, insanların yaşamadığı bölgelere yönlendirilirse bu işler büyük ölçüde çözülmüş olur diye düşünüyorum. Vatandaşlarımıza ve yaralananlara geçmiş olsun. En büyük duam kayıplarımızın bulunması. Olayın ilk anından itibaren burada hem yaraların sarılması hem kayıpların bulunması hem de hasar tespit çalışmaları için bulunan bakanlarımıza, diğer yetkililerimize JAK, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yine yaralarımızı devlet-millet iş birliğiyle saracağız inşallah."

BBP Genel Başkanı Destici, Rize'nin Güneysu ilçesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, Rize'nin Güneysu ilçesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, Rize'nin Güneysu ilçesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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