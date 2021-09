Destici: Bu eser burada Türkiye'nin varlığını daha güçlü şekilde hissettirecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, New York Türkevi binası açılışına ilişkin, "İnanıyorum ki bu eser burada Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığını, daha güçlü bir şekilde hissettirecek" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, New York'taki Türkevi binası açılışına katıldı. Tarihi bir günün yaşandığını ifade eden Destici, "İnanıyorum ki bu eser burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını, daha güçlü bir şekilde hissettirecek. Burada yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızın onunla birlikte bütün Müslüman dini kimliğe sahip kardeşlerimizin, bütün mazlum milletlerimizin de göğsünü kabartacaktır. Bu ev onların da kültür evi olacaktır. Her türlü faaliyetlerini yerine getirebilecekler, burada her türlü buluşmayı ve birlikteliği gerçekleştirebilecekler. Çok kıymetli, çok anlamlı ve hemde çok fonksiyonlu eser olarak görüyoruz. Bu açılışta bulunmaktan bir Türk evladı olarak büyük bir gurur duydum" diye konuştu.

