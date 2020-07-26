BBP Genel Başkanı Destici'den fındık fiyatı değerlendirmesi - ORDU
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BBP Genel Başkanı Destici'den fındık fiyatı değerlendirmesi - ORDU

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, fındık fiyatının en az 21 lira olarak açıklanmasını beklediklerini söyledi.

26.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 26.07.2020 16:53

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, fındık fiyatının en az 21 lira olarak açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Destici, partisinin il başkanlığını ziyaret ederek partiye katılanlara rozetlerini taktı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, 86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Destici, fındık fiyatıyla ilgili, geçen sene Ordu'ya geldiklerinde de fındık meselesini konuştuklarını anımsattı.

Geçen sene üreticilerin bahçelerine girmeden fındık taban fiyatlarının açıklamasını istediklerini hatırlatan Destici, sonuç itibarıyla üreticileri memnun eden bir fiyatın açıklandığını kaydetti.

TMO'nun geçen sezonki fındık alım fiyatlarına işaret eden Destici, geçen yıl 730 bin ton fındık hasadı yapıldığını belirtti. Bu yıl ise 650-665 bin ton arası bir rekoltenin varsayıldığını dile getiren Destici, Tarım ve Orman Bakanlığının da açıklamasının bu yönde olduğunu anımsattı.

Fındığın hem bölge hem de ülke için önemli bir gelir kaynağı ve stratejik bir ürün olduğunu vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"Bu sene artan enflasyon rakamlarını, girdi maliyetlerini ve en önemlisi sezon başlamadan önce fındığın piyasada 23-24 liraya kadar dönem dönem satıldığını da gördük. Geçtiğimiz yılki rekolteye göre bu yıl rekolte biraz daha düşük. Onun için biz Büyük Birlik Partisi olarak bütün bunların dikkate alınarak fındık fiyatının en az 21 lira olarak açıklanmasını, yani 21 liranın üzerinde olmasını beklediğimizi ifade etmek istiyorum."

Destici, fındıkta dünya üretiminin büyük bir kısmının Türkiye'de olduğunu hatırlatarak "Bugüne kadar maalesef bunun sanayisinin yeteri kadar kurulamamış olması başka bir mesele ve problem. İnşallah bunun da temelleri atılmalı. Çünkü Karadeniz Bölgesi yoğun göç veren bir yer. Bu tesisler burada kurulursa göç de durdurulmuş olur ve insanlar doğduğu yerde doymuş olur." dedi.

Ordu Çevre Yolu Projesi'ne de değinen Destici, bu projenin henüz tamamlanmamasının problem olduğunu ileri sürerek "Bu yolun bitirilmesi lazım. Ayrıca Fatsa Çevre Yolu gündeme alınmalı." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici'den fındık fiyatı değerlendirmesi - ORDU

Kaynak: AA

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