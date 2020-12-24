BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:25

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Destici, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği Haber, Yaşam ve Spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda" isimli fotoğrafını oylayan Destici, Spor'da Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", Yaşam'da ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını seçti.

Anadolu Ajansı foto muhabirleri ve muhabirlerini çektiği fotoğraflardan dolayı tebrik eden Destici, şunları kaydetti:

"Her biri birbirinden kıymetli, değerli eserler ancak bazıları yüreğinize hitap ediyor. Örneğin, Suriye'nin İdlib ilinden Türkiye'ye getirilen çocuğumuzun uzuvlarını kaybetmiş olmasına rağmen yaşama sevinci müthiş bir şekilde gösteriliyor. Bu da gösteriyor ki ne savaş, ne zulümler ne de katliamlar, insanın yaşama sevincini çalamıyor."

BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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