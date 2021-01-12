BAYRAMPAŞA'DA OTELDEKİ KADIN CİNAYETİ; AYNI OTELDE KALAN TEKSTİL İŞÇİSİ ARANIYOR

Müslim SARIYAR-Soner HASIRCIOĞLU/ Bayrampaşa'da bir otelde çocuğuyla birlikte kalan Ferdane Kurt aynı otelde kalan Cemil Y. tarafından çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Küçük çocuğun ağlama sesi üzerine odaya giren otel görevlileri durumu polise ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, aynı otelde kalan Cemil Y.'yi arıyor.

Olay Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki çocuğu ile kalan Ferdane Kurt (43), küçük çocuğun ağlaması üzerine odaya giren görevliler tarafından sırt üstü yatar şekilde bulundu. Otel görevlilerinin polise haber vermesinin ardından olay yerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro polisleri sevkedildi. Yapılan incelemede Ferdane Kurt'un boğularak öldürülmeden önce şüpheliyle boğuştuğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kurt'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞÜPHELİ AYNI OTELDE KALAN TEKSTİL İŞÇİSİOlayın ardından güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otelde kalan ve tekstil işiyle uğraştığı öğrenilen Cemil Y. adlı kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli Cemil Y.'nin, daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan da poliste kaydı olduğu öğrenildi. Kurt'un yanında bulunan 3 yaşındaki çocuğu ise Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı