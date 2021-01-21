Bayrampaşa'da otel odasındaki kadın cinayetine ilişkin aranan şüpheli yakalandı(Ek bilgi ve fotoğrafla)
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Bayrampaşa'da otel odasındaki kadın cinayetine ilişkin aranan şüpheli yakalandı(Ek bilgi ve fotoğrafla)

21.01.2021 18:10 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:34
Bayrampaşa'da otel odasındaki kadın cinayetine ilişkin aranan şüpheli yakalandı(Ek bilgi ve fotoğrafla)

BAYRAMPAŞA'da kaldığı otelde iple boğularak öldürülmüş halde bulunan Ferdane Kurt'un katil zanlısı yakalandı.

BAYRAMPAŞA'da kaldığı otelde iple boğularak öldürülmüş halde bulunan Ferdane Kurt'un katil zanlısı yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini ifade ettiği öğrenildi.

Bayrampaşa'da bir otelde kalan 43 yaşındaki Ferdane Kurt 12 Ocak günü, aynı otelde kalan Cemil Yar'ın odasında iple boğulmuş bir halde bulundu. Kurt'un cansız bedeni 3 yaşındaki oğlunun 'annem yok' diye ağlamasının ardından otel çalışanlarının aramasıyla ortaya çıkarıldı. Cinayet şüphelisi Cemil Yar'ın ise olayın hemen ardından oteli terk ettiği tespit edildi. Cinayete ilişkin çalışmalarını sürdürülen Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak aranan Cemil Yar'ı Başakşehir'de çalıştığı konfeksiyon atölyesinde yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli sorguya alındı. 38 yaşındaki Cemil Yar'ın ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini ifade ettiği öğrenildi.


- İstanbul
Bayrampaşa'da otel odasındaki kadın cinayetine ilişkin aranan şüpheli yakalandı(Ek bilgi ve fotoğrafla)
Bayrampaşa'da otel odasındaki kadın cinayetine ilişkin aranan şüpheli yakalandı(Ek bilgi ve fotoğrafla)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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