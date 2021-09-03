Bayrampaşa'da, freni boşalan kamyonet park halindeki 2 aracın üstüne devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayrampaşa'da, freni boşalan kamyonet park halindeki 2 aracın üstüne devrildi

Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da, sürücüsünün araçtan indiği kamyonet, freninin boşalması nedeniyle park halindeki 2 aracın üstüne devrildi.

Bayrampaşa'da, sürücüsünün araçtan indiği kamyonet, freninin boşalması nedeniyle park halindeki 2 aracın üstüne devrildi.

Alınan bilgiye göre, Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Caddesi Doyran Sokak'ta giden 34 YPM 30 plakalı kamyonetin sürücüsü Yasin P, fenalaşması nedeniyle aracını yol kenarına çekti.

Sürücüsünün araçtan inmesinin ardından bir anda freni boşalan kamyonet, önündeki boşluktan düşerek, ön tarafta bulunan park halindeki 2 otomobilin üstüne devrildi.

Hasar oluşan kamyonet ve otomobillerin kaldırılması için çekici çağrıldı.

Bayrampaşa'da, freni boşalan kamyonet park halindeki 2 aracın üstüne devrildi
Bayrampaşa'da, freni boşalan kamyonet park halindeki 2 aracın üstüne devrildi
Bayrampaşa'da, freni boşalan kamyonet park halindeki 2 aracın üstüne devrildi
Bayrampaşa'da, freni boşalan kamyonet park halindeki 2 aracın üstüne devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Tanju Özcan Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Deniz Akkaya
Spor Max Meyer Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bayrampaşa'da, freni boşalan kamyonet park halindeki 2 aracın üstüne devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 18:14:12. #1.14#

title