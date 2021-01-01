Bayrampaşa'da evsizler yeni yıla köprü altında girdi
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Bayrampaşa'da evsizler yeni yıla köprü altında girdi

01.01.2021 01:16 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:19
Bayrampaşa'da evsizler yeni yıla köprü altında girdi

BAYRAMPAŞA'da, yaklaşık 30 evsiz köprü altında yeni yıla mum ışığında girdi.

BAYRAMPAŞA'da, yaklaşık 30 evsiz köprü altında yeni yıla mum ışığında girdi. Yerli ve yabancı evleri olmayan yaklaşık 30 kişi, günlerdir kaldıkları köprü altında toplanarak yaktıkları mum ışığında yeni yıla girdi. Geçimlerini kağıt toplayarak ve dilenerek sağladıklarını belirten evsizler, yetkililerden yardım bekliyor. 

Bayrampaşa O-3 Bağlantı yolunda bulunan köprü altında bulunan evsizler, yeni yıla burada 'hoş geldin' dedi. Kalacak yerleri olmayan yaklaşık 30 evsiz, 2021'e köprü altında yaktıkları mum ışığında toplanarak 'merhaba' dedi. Geçimlerini kağıt toplayarak ve dilenerek sağladıklarını belirten evsizler, yetkililerden yardım bekliyor. 

Seslerini duyurmak isteyen ve 18 yıldır sokaklarda yaşadığını belirten Sedat Bağcı, "18 senedir sokaktayım, garibanız, mahcubuz. Yeni yılda bizim için hiçbir şey değişmeyecek, sokakta kalacağız. Annem babam sağ, her ikisi de sağ ama ben gitmek istemiyorum. Burada hepimiz kardeşiz, bakıyor bizlere" diyerek gözyaşı döktü. 

- İstanbul
Bayrampaşa'da evsizler yeni yıla köprü altında girdi
Bayrampaşa'da evsizler yeni yıla köprü altında girdi
Bayrampaşa'da evsizler yeni yıla köprü altında girdi
Bayrampaşa'da evsizler yeni yıla köprü altında girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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