Bayramiç'teki yavru tilki ilgi odağı oldu
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Bayramiç'teki yavru tilki ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE - Haberler | Yerel

Bayramiç'teki yavru tilki ilgi odağı oldu Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde insanların yanına kadar inen yavru tilki, kısa sürede görenlerin ilgi odağı haline geldi.

Bayramiç'teki yavru tilki ilgi odağı oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde insanların yanına kadar inen yavru tilki, kısa sürede görenlerin ilgi odağı haline geldi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Tülüler köyü baraj mevkiinde yemek yiyen bir kişi tarafından görüntülenen yavru tilki kısa sürede ilgi odağı oldu. Yanındaki arkadaşına 'Peynirin kokusuna geldi' herhalde diyen şahıs, tilkinin yakınlaşma anlarını çekti. Korkusuzca insanların yanına yaklaşan tilkinin yiyecek isteyen gözlerle bakması dikkat çekti.

Bayramiç'teki yavru tilki ilgi odağı oldu
Bayramiç'teki yavru tilki ilgi odağı oldu
Bayramiç'teki yavru tilki ilgi odağı oldu
Bayramiç'teki yavru tilki ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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