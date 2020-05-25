Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler
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Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler

Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayramda hava almaya çıktıklarını söyleyen 3 genç toplam 9 bin TL ceza yemekten kurtulamadı.

25.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:15

Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayramda hava almaya çıktıklarını söyleyen 3 genç toplam 9 bin TL ceza yemekten kurtulamadı.

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayanlara cezalar kesilmeye devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde 3 genç hava almaya çıkınca her birine 3 bin 182 TL para cezası kesildi. Devriye gezen polislerin kontrollerine takılan 3 genç cezaların ardından evlerine gönderildi.

Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler

Kaynak: İHA

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