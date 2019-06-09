Bayram tatili dönüş yolunda trafik yoğunluğu
Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, dönüş yolunda trafikte yoğunluğa neden olurken, karayolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, dönüş yolunda trafikte yoğunluğa neden olurken, karayolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: Dunya.com
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