Bayram tatili dönüş yolunda trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, dönüş yolunda trafikte yoğunluğa neden olurken, karayolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bayram tatili dönüş yolunda trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, dönüş yolunda trafikte yoğunluğa neden olurken, karayolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et