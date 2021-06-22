Bayram tatili 11 gün mü, 9 gün mü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram tatili 11 gün mü, 9 gün mü?

Bayram tatili 11 gün mü, 9 gün mü?
Haberler.com - Haberler | Gündem

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birlikte 11 güne birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Peki, bayram tatili 11 gün mü, 9 gün mü?

4 günlük Kurban Bayramı tatili, arife günü olan 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek. Ancak Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birlikte 11 gün olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bayram tatili 11 gün mü, 9 gün mü olacak?

BAYRAM TATİLİ 11 GÜN MÜ, 9 GÜN MÜ OLACAK?

Turizmciler Kurban Bayramı tatilinin, daha da geriye giderek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor. Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Öte yandan bu fikre karşı talepler de söz konusu.

ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANI: UZUN TATİL SÜRECİ EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLER

Öte yandan bu fikre sıcak bakmayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise Kurban Bayramı tatilinin uzatılması taleplerine "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor" diyerek karşı çıktı.

Baran; uzun tatil süresinin üretim ve ihracatı yavaşlatarak milli gelirin artışını engelleyeceğini belirtip şunları söyledi: "Yeniden ekonomik çarkını döndürebilmek için kepenklerini kaldıran üyelerimizi yeni bir uzun tatil süreciyle karşı karşıya bırakmak, ticaret hayatını, üretimi ve ihracatı sekteye uğratarak ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Acun Ilıcalı Selçuk Tekay
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram tatili 11 gün mü, 9 gün mü? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 14:49:11. #1.15#

title