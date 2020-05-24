Bayram kısıtlamasında polis uygulamaları aralıksız devam ediyor
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Bayram kısıtlamasında polis uygulamaları aralıksız devam ediyor

Korona virüs salgını nedeniyle 81 ilde olduğu gibi Manisa'nın Selendi ilçesinde de başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Bayram kısıtlamasında polis uygulamaları aralıksız devam ediyor
24.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:31

Korona virüs salgını nedeniyle 81 ilde olduğu gibi Manisa'nın Selendi ilçesinde de başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlayan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Selendi Emniyet Amirliği ekipleri uygulamalara devam ediyor. Selendi giriş ve çıkışlarında kontrol noktalarında gelen araçları durduran polisler, araçtakilerin izinleri olup olmadığını sordu. İzinleri olanlar bırakılırken olmayanlara ise cezai işlem uygulandı. Yetkililer uygulamaların bayram süresince devam edeceğini belirtilirken vatandaşların Bayramını kutladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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