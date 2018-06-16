Hayırsever Emekli, Bayram İkramiyesini Yoksul Çocuklara Dağıttı

Adana'da emekli Erol Baksi, bayram geleneğini sürdürmek için bin liralık bayram ikramiyesini yoksul çocuklara dağıtarak çocukları sevindirdi.

PALYAÇO DA GETİRDİ

Belediyede hesap işlerinde çalışırken emekli olan 58 yaşındaki Erol Baksi 8. sınıfa geçen Hayan ve Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişikler 2. sınıfa geçen Çavlan Baksi ile birlikte çocukları sevindirmek için harekete geçti. Baksi, Ramazan Bayramı öncesi devletin vermiş olduğu bin lira ikramiyeyi kendisine ve çocuklarına harcamayıp Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesindeki fakir çocuklara harçlık olarak dağıttı. Baksi, bin liraya çocuklara şeker ve hediye alıp geriye kalan kısmını da 1'er lira olarak bozdurarak mahalleye geldi. Bir de palyaço getiren Baksi çocukları önce eğlendirip daha sonrada sıraya dizip hem hediyelerini hem de harçlıklarını verdi. Sokak arasında Baksi'den bayram harçlığı almak isteyen çocuklar uzun kuyruklar oluşturdu.

"ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜN GÜLMESİ HER ŞEYE DEĞER"

Baksi, hem bayramlarda geleneklerin yok olmaması hem de çocukları mutlu etmek için böyle bir adım attığını belirterek, "Çocukların yüzünün gülmesi, onların bayramı mutlu geçirmesi dünyadaki her şeye değer. O nedenle bugün burada onlara hem hediye vereceğim hem de bayram harçlığı vereceğim. Bunu da bundan sonra geleneksel hale getirip her yıl yapacağım" dedi.

Baksi'den para, şeker ve hediye alan çocuklarda çok mutlu olduklarını, heyecanlandıklarını, aldıkları paralarla bayramı daha güzel geçireceklerini söyledi.