Bayram Bektaş kimdir? Türkiye A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş kaç yaşında, nereli?

Euro 2020 öncesinde A Milli Takım teknik kadrosundaki isimler kimlerdir merak edildi. Teknik kadroda yer alan Bayram Bektaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç? Tüm detaylar yazımızda.

BAYRAM BEKTAŞ KİMDİR?

Bayram Kadir Bektaş (24 Şubat 1974, Trabzon), Türk eski futbolcu ve futbol antrenörüdür.

Bayram Kadir Bektaş doğum tarihi : 24 Şubat 1974

Bayram Kadir Bektaş kaç yaşında : 47 yaşında

Bayram Kadir Bektaş nereli : Trabzon

Bayram Kadir Bektaş mesleği ne : Eski futbolcu, Antrenör

KARİYERİ

Futbolculuk kariyeri:

Futbola Fransa'da Auxerre altyapısında başladı. Türkiye'deki kariyerine ve profesyonel hayata ise Bilecikspor'da başladı. Bir sezon Bilecikspor'da oynadıktan sonra 1995 yılında Sarıyer'e transfer oldu. 2 sezon sonra 1997 yılında Antalyaspor'a geçti. Burada geçirdiği 1 yılın ardından ise Altay'a transfer oldu. Altay'da oynadığı bir sezonda gösterdiği performansla Beşiktaş'ın dikkatini çekti ve sezon sonunda takım arkadaşı Murat Alaçayır ile beraber Beşiktaş'a transfer oldu. 1999-2003 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giydi ve 100.yıl şampiyonluğu kadrosunda yer aldı. 2003 yılında Trabzonspor'a transfer oldu ancak yarım sezonda bir maça bile çıkamadan devre arasında Konyaspor'a transfer oldu. 2004-05 sezonunu da bu takımda geçirirken sezon sonunda Kocaelispor'a transfer oldu. 2005-07 yılları arasında Kocaelispor'da oynayan Bayram sakatlıklar sebebiyle 2007 yılında 33 yaşındayken futbol hayatına nokta koydu.

Futbolculuk sonrası kariyeri:

2007 yılında Sivasspor idari menajerliğine getirildi. 2010 yılında ise Bucaspor'da Bülent Uygun'un yardımcılığını yaptı. Bülent Uygun'un istifa edip Eskişehirspor'a geçmesiyle Eskişehirspor'da çalışmaya başladı. 2011 yılında Bülent Uygun'un görevine son verilmesine rağmen yerine getirilen Michael Skibbe'nin yardımcılığını yapmaya devam eden Bektaş, 2011 yılında buradan ayrıldı ve 2012 yılında Bülent Uygun'un çalıştırdığı Elazığspor'da yardımcı antrenörlüğe başladı. 2013 yılında Uygun'un görevinden ayrılması nedeniyle ayrılan Bektaş, 2013-14 sezon öncesi Gaziantepspor'un yardımcı antrenörlüğüne getirildi. Bu takımdan da Bülent Uygun'un ayrılmasının ardından 2013 yılının Aralık ayında ise Bülent Uygun'un Katar Ligi ekiplerinden Umm-Salal SC teknik direktörü olmasıyla yardımcı antrenör oldu.24.05.2015 Tarihinde Elazığspor Profesyonel Takım Antrenörlüğüne getirildi.Bayram Bektaş 07.12.2015 tarihinde kendisini 1.5 yıllığına Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a bağlayan imzayı atmıştır.

Göztepe:

2017-2018 sezonunun sonunda Göztepe Kulübü tarafından, takımın teknik direktörü olan Tamer Tuna ile yolların ayrıldığına dair bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda teknik direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz." ifadelerine ver yerildi. Tamer Tuna ile yollarını ayıran kulüp, teknik direktörlük için Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Bayram Bektaş, 9.uncu hafta zirvenin 5.nci yerine Göztepe'yi sokmuştur. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u yenerek camiaya kendini kanıtlamış ve taraftarla çok ciddi bir ilişki kurmuştur. Bektaş'ın ilk Süper Lig deneyimi olmasına rağmen inanılmaz bir çıkış yaptı ve Göztepe'ye sürekli olarak çok bağlı olduğunu, gelecekte de yer almak istediğini söyledi.

Başarıları:

Sarıyer:

1. Lig : 1995-96

Beşiktaş:

Süper Lig : 2002-03

Kişisel hayatı:

Altyapı eğitimini Fransa'da Auxerre takımında alması sebebiyle çok iyi derecede Fransızca konuşur.