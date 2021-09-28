Bayraktar TB2, İsrail'in tüm planlarını bozdu! Hükümet yetkililerine 'Teknik limitleri kaldırın' çağrısı - Haberler Ekonomi
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Bayraktar TB2, İsrail'in tüm planlarını bozdu! Hükümet yetkililerine "Teknik limitleri kaldırın" çağrısı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi
Bayraktar TB2, İsrail'in tüm planlarını bozdu! Hükümet yetkililerine

İsrailli savunma sanayii şirketleri, SİHA pazarını Türkiye'ye kaptırmamak adına, İsrail hükümetine "Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR) şartlarının getirdiği teknik limitlere bağlılıktan vazgeçelim, ihracatı artıralım" çağrısında bulundu. New York merkezli Breaking Defense isimli dergide yayımlanan makalede, "İsrail savunma sanayii kaynaklarının, son yıllarda savaş meydanlarında test edilen Bayraktar TB2'ye piyasadaki talebin artması nedeniyle endişe duyduğu" vurgulandı.

Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlarda elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiren Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Siha'lara duyulan yoğun ilgi, İsrail'i rahatsız etti.

Savunma teknolojileri üzerine yayın yapan New York merkezli Breaking Defense isimli dergide yayımlanan bir makalede, "İsrail savunma sanayii kaynaklarının, son yıllarda savaş meydanlarında test edilen Bayraktar TB2'ye piyasadaki talebin artması nedeniyle endişe duyduğu" vurgulandı.

Bayraktar TB2, İsrail'in tüm planlarını bozdu! Hükümet yetkililerine 'Teknik limitleri kaldırın' çağrısı

Makaleye göre; SİHA'ların pazar paylarının Türkiye'ye kaymasından çekinen İsrailli savunma sanayii şirketleri, İsrail hükümet yetkililerine, "Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR) şartlarının getirdiği teknik limitlere bağlılıktan vazgeçelim, ihracatı artıralım" çağrısını yaptı.

Başbakanlık görevi Binyamin Netanyahu'dan devrelan Naftali Bennett'in artan baskıyı hissettiğinin vurgulandığı makalede, "Bennett hükümeti böyle bir hamleyi kabul ederse, muhtemelen Washington'dan siyasi onay isteyecektir" denildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Bayraktar TB2, İsrail'in tüm planlarını bozdu! Hükümet yetkililerine 'Teknik limitleri kaldırın' çağrısı - Haberler Ekonomi
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