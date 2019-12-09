Baykuş yırtıcısı doğaya salındı
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Baykuş yırtıcısı doğaya salındı

Iğdır'da kargaların saldırısı sonucu yaralanan kulaklı orman Baykuşu doğaya salındı.

09.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:29
Baykuş yırtıcısı doğaya salındı

'da kargaların saldırısı sonucu yaralanan kulaklı orman Baykuşu doğaya salındı.


Iğdır'da kargaların saldırısına uğradıktan sonra yaralanan kulaklı orman Baykuşu bir iş yerine sığındı. Yaralı Baykuş iş yeri sahipleri tarafından koruma altına alındı. verilmesi üzerine iş yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı baykuşu teslim aldı. Veteriner kontrolünden geçirildikten sonra beslenen kulaklı orman Baykuşu tedavi altına alındı. Koruma altına alınarak tedavi edilen kulaklı orman Baykuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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