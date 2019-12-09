Baykuş yırtıcısı doğaya salındı

09.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:29

Iğdır'da kargaların saldırısı sonucu yaralanan kulaklı orman Baykuşu doğaya salındı.



Iğdır'da kargaların saldırısına uğradıktan sonra yaralanan kulaklı orman Baykuşu bir iş yerine sığındı. Yaralı Baykuş iş yeri sahipleri tarafından koruma altına alındı. Haber verilmesi üzerine iş yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı baykuşu teslim aldı. Veteriner kontrolünden geçirildikten sonra beslenen kulaklı orman Baykuşu tedavi altına alındı. Koruma altına alınarak tedavi edilen kulaklı orman Baykuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı. - IĞDIR

Kaynak: İHA