Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandı

ANKARA - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu TBMM'de toplandı.

Komisyon, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Kameraların görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.

Kaynak: İHA