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Bayern Münih, Barcelona'yı tarihi farkla devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2'lik tarihi skorla geçerek tur atladı.

Bayern Münih, Barcelona'yı tarihi farkla devirdi
14.08.2020 23:58 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:02

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2'lik tarihi skorla geçerek tur atladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Barcelona ile Bayern Münih Estadio da Luz'da karşı karşıya geldi. Slovenyalı hakemler Damir Skomina, Jure Praprotnik ve Robert Vukan'ın yönettiği maçta Münih, Müller'in golüyle henüz 4'üncü dakikada 1-0 öne geçti. İspanyol ekibi Alaba'nın 7'nci dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Bayern Münih 1-1 sonrası arka arkaya golleri buldu. Alman ekibi, 21'de Ivan Perisic, 27'de Serge Gnabry ve 31'de Müller'in golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı. İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan Alman ekibi, 57'nci dakikada Suarez ile durumu 4-2'ye getiren Barcelona'ya acımadı. Bayern; 63'de Kimmich, 82'de Lewandowski, 87 ve 89'da Coutinho'nun golleriyle durumu 8-2 yaptı. Tarihi skor sonrası Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.


Kaynak: DHA

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