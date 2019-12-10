Bayburt Valisi Cüneyt Epcim AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Bayburt Valisi Cüneyt Epcim AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

10.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:36
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim AA'nın

Valisi , Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Oylama hakkında bilgi alan ve fotoğrafları inceleyen Epcim, "" kategorisinde Altunöz'ün " şehitleri anısına" fotoğrafını tercih etti.

"Yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Çukurca'da çeltik tarlası" fotoğrafına oy kullanan Epcim, "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafına oy verdi.

Epcim, AA'nın dünyanın önde gelen ajansları arasında önemli yer aldığını kaydederek, çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA
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