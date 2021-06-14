Bayburt'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı
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Bayburt'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı

Bayburt'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Bayburt'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bayburt'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 29 AAF 513 plakalı yolcu otobüsü, Bayburt-Erzincan kara yolu Oruçbeyli köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayburt'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı
Bayburt'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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