Bayburt'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı
Bayburt'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Bayburt'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 29 AAF 513 plakalı yolcu otobüsü, Bayburt-Erzincan kara yolu Oruçbeyli köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.
Bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci