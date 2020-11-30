Yeni Bayburt Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, hasta kabulüne başlayan 200 yataklı Yeni Bayburt Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, hasta kabulüne başlayan 200 yataklı Yeni Bayburt Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Vali Epcim, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Turhan Şener'le bugün itibarıyla hizmet vermeye başlayan yeni devlet hastanesini gezerek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Epcim, burada yaptığı açıklamada, 200 yataklı yeni devlet hastanesinin hizmet vermeye başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni hastanenin sağlık hizmetlerindeki standardı yükselteceğini belirten Epcim, yatırımın bu anlamda Bayburt'a önemli kazanım sağlayacağını ifade etti.

Hastanenin yatak kapasitesinin ihtiyaç halinde iki katına çıkabileceğini aktaran Epcim, şöyle devam etti:

"Eski hastaneye göre poliklinik hizmet kalitesinin oldukça yükseleceğini değerlendirdiğimiz, ameliyathane hizmetlerinin çok daha rahat yapılabileceği bir ortamı Bayburtlular kazanmış oldular. Bu hastanenin yapımında büyük emekler var. Bu emekleri dolayısıyla kendilerine teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Bu yatırımın ilimize kazandırılması noktasındaki tensipleri ve destekleri dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, projenin gerek başlatılması gerekse devam ettirilmesi ve tamamlanma sürecindeki katkıları dolayısıyla Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, eski Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'a, yer tahsisinin yapılması noktasında büyük kolaylıklar sağlayan Genelkurmay Başkanımız Sayın Yaşar Güler'e şahsım ve ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Özellikle eski Maliye Bakanımız ve Bayburt Milletvekilimiz, şimdiki Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal'ın bakanlığı döneminde özel gayretleri ve vizyonu sayesinde Bayburt'umuza bu hastanenin kazandırılmış olduğunu söylememiz gerek. Kendisine bu manada Bayburtluların teşekkürlerini ve minnetlerini arz ediyoruz."

Eski hastane binasını ise pandemi hastanesi olarak kullanmak istediklerini belirten Epcim, şunları kaydetti:

"Tüm zorluklara rağmen kahramanca ve fedakarca çalışan sağlık görevlilerimize, doktorundan hemşiresine, hizmetlisine kadar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Bayburt'taki yerel imkanlarla aşılması çok zor olan konuları çözüme kavuşturma noktasında vatandaşlara güzel bir hizmet sunulduğunu değerlendirmekteyiz. Ayrıca bir pandemi hastanesi oluşturma düşüncemiz var. Bu düşünceyi de birkaç gün içerisinde vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz. İki hastanemizin olması pandemi döneminde, bulaş riskinin ortadan kaldırılması adına bizlere çok büyük avantajlar sağlayacak. Eski hastanemizi pandemi döneminin zorluklarını çözecek şekilde kurgulamayı düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci